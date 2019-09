Edison, Marco Peruzzi a direzione Affari Istituzionali

Marco Peruzzi, già Presidente di E2i Energie Speciali, assume la carica di Vice Presidente Esecutivo della Divisione Sostenibilità, Affari Istituzionali e Regolazione di Edison con decorrenza 1° ottobre 2019 e diventa membro del Comitato Esecutivo di Edison. Marco Peruzzi mantiene anche l’attuale incarico di Presidente di E2i Energie Speciali, la società partecipata da Edison e F2i e secondo operatore nel settore eolico in Italia. Peruzzi è in Edison dal 2001 dove ha ricoperto vari incarichi. Nicola Monti, a.d. Edison dichiara: “Marco è un professionista di grande valore, esperto conoscitore del settore energetico e manager di lungo corso in Edison. Marco, inoltre, è stato l’artefice di numerose iniziative di successo nella storia della nostra azienda, come l’ingresso nella Borsa Elettrica, lo sviluppo delle attività di efficienza energetica e l’avvio del business nelle rinnovabili attraverso E2i Energie Speciali. Grazie a questo ulteriore incarico, Marco sarà un attore chiave insieme a tutto il Comitato Esecutivo di Edison nella guida della società verso la transizione energetica.” Peruzzi subentra a Marco Margheri che lascia la società per cogliere nuove opportunità professionali.