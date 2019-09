CDP, arriva Gianfranco De Marchi

Settembre anche nel suo ultimo giorno di vita, continua a stupirci. Altra grande novità nel mondo della comunicazione. Continua la campagna acquisti di CDP che, vuole rafforzare il brand. Dopo l’arrivo di , come responsabile della Comunicazione Territoriale, la nuova divisione di CDP dedicata al territorio, c’è un’altra new entry nel team di Davide Colaccino. Si tratta di Gianfranco De Marchi che lascia la carica di Direttore Communication di SIA per entrare in CDP. Anche De Marchi ha un curriculum importante. Ha iniziato la sua attività lavorativa nella consulenza, occupandosi di comunicazione finanziaria e di crisi per società come Morgan Stanley, Arena Finanziaria, Sai, Premafin, Grassetto, Autostrada To-Mi, Fidia. In seguito con importanti responsabilità nell’ambito della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, ha lavorato in Telecom Italia e Mediaset, dove ha seguito la quotazione della società. Ha poi ricoperto l’importante incarico di Direttore Comunicazione in Poste Italiane, Brembo e A2A. Nel marzo 2015 è entrato in SIA, e a breve inizierà il suo percorso in CDP.