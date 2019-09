SmartCan, anche il bidone della spazzatura è intelligente

Non sempre le famiglie si ricordano di mettere fuori e posizionare il bidone della spazzatura nel giorno del ritiro su strada. Ma adesso ci pensa SmartCan che è in grado di spostarsi da solo, programmato via app. Il bidone è stato creato dall’azienda Usa Rezzi, specializzata nella produzione di dispositivi connessi iOT (Internet delle cose) e per la casa intelligente (smart home).

SmartCan è in grado di muoversi autonomamente grazie a un supporto motorizzato collocato alla sua base e può essere manovrato mediante lo smartphone, rispondendo ai comandi dell’applicazione mobile, appositamente predisposta. Gli utenti possono impostare sul telefonino il giorno e l’ora per lo spostamento automatico del contenitore dei rifiuti domestici, in linea con quanto stabilito dal calendario del servizio di raccolta locale. E, una volta svuotato dagli addetti al ritiro, il bidone intelligente torna al punto di partenza, dotato di sensori capaci di registrare il sollevamento da terra e in verticale. SmartCan, che ha vinto il premio Cool Idea Award, ha ricevuto il sostegno di Protolabs, azienda Usa specializzata nei servizi di stampa 3D di tipo industriale, per accelerare la fase di prototipazione e test del prodotto, la cui uscita sul mercato è prevista nel 2020.

Per l’amministratore delegato di Rezzi, il bidone intelligente è stato creato per «aiutare le famiglie a liberarsi del peso di inutili incombenze domestiche». In questo senso, la tecnologia di Internet delle cose della casa intelligente non si limita a essere utilizzata per attività di accensione delle luci o di ascolto della musica ma anche per compiti più gravosi e ripetitivi come quelli che riguardano i rifiuti domestici.

«Nell’elettronica di consumo, si propongono prodotti sempre più autonomi, con il fine di ridurre il tempo impiegato dalle persone per attività meno piacevoli da svolgere» – sottolinea Vicki Holt, presidente e amministratore delegato di Protolabs, che ha realizzato più componenti del bidone di Rezzi. E, secondo la sua visione, la funzione di SmartCan può essere paragonata a quella di dispositivi come i robot aspirapolvere e i campanelli intelligenti.

Carlo Lavalle, lasttampa.it