Illimity, costituisce programma emissione bond per 3 miliardi di euro

Illimity Bank ha costituito un programma di emissione “Euro Medium Term Note” per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e quotato presso la Borsa di Irlanda. A valere su tale programma, informa una nota, Illimity potrà emettere strumenti di debito riservati alla clientela istituzionale. L’Arranger e Sole Dealer del Programma Emtn è Bnp Paribas, il Fiscal and Paying Agent è Bnp Paribas Securities Services. Per quanto riguarda gli aspetti legali, illimity è stata assistita dallo Studio Legale Rccd, mentre Bnp Paribas da Clifford Chance Studio Legale Associato.