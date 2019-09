Generali, Forbes lo incorona miglior gruppo assicurativo globale

Generali è il primo gruppo assicurativo globale nella classifica “The World’s Best Regarded Companies” stilata da Forbes in collaborazione con “Statista”, leader nell’analisi di mercato e dei consumi. Partendo da una selezione delle 2 mila più grandi public company del mondo, Forbes ha individuato le 250 migliori aziende in base ai criteri di affidabilità, condotta sociale, qualità di prodotti e servizi e trattamento dei dipendenti, conducendo 15 mila interviste in 50 paesi. Generali, collocatasi al 61° posto a livello mondiale, figura davanti agli altri grandi gruppi assicurativi, ed è l’unico brand italiano presente nella lista insieme a Ferrari.

Adnkronos