Samsung Galaxy Fold, prime indiscrezioni sul prossimo modello

Secondo alcuni rumor emersi in rete, la prossima versione di Samsung Galaxy Fold potrebbe approdare su tutti i mercati.

Dopo le molte vicissitudini dei mesi scorsi, Samsung Galaxy Fold ha finalmente debuttato sul mercato sudcoreano nei giorni scorsi.

Il dispositivo approderà anche negli Stati Uniti il prossimo 27 settembre e in altri territori selezionati, tra i quali la Germania e il Regno Unito, mentre non è stata prevista la sua commercializzazione nel nostro Paese.

Ciò nondimeno la situazione potrebbe mutare con il modello di seconda generazione, per lo meno stando a quanto emerso da alcune voci di corridoio riportate da Sammobile.

Stando alla fonte, il nuovo Galaxy Fold dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo. Il modello citato dal sito è la presunta variante economica del dispositivo attuale, corrispondente al codice SM-F700F.

Insomma, Samsung sembrerebbe intenzionata a migliorare resa e funzionamento dei suoi device pieghevoli, per poi ampliare l’offerta al mercato globale al momento più opportuno. Almeno per il momento non sono disponibili maggiori dettagli, nemmeno per quanto riguarda il design del prodotto. Non ci rimane che attendere segnali da parte della casa sudcoreana.

di Davide Spotti, multiplayer.it