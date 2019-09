Salvini: “Tanti M5S si sentono traditi”

“In tanti nei 5Stelle si sentono traditi, è chiaro che se vieni eletto per fare la rivoluzione e poi voti con Renzi e Monti. Se vieni eletto per cambiare l’Europa e poi nomini Commissario Gentiloni…”. Il giorno dopo aver annunciato “sorprese” in arrivo – con il passaggio di alcuni parlamentari Cinquestelle tra i banchi della Lega -, Matteo Salvini torna a parlare di delusione pentastellata in diretta su Radio Radio.

“Conte, Di Maio e Renzi – punta il dito il leader del Carroccio – sono ossessionati, mi attaccano ogni giorno. Perché? Si vede – risponde – che hanno la coscienza sporca, da uomini di governo dovrebbero parlare dei risultati che stanno portando a casa, ma evidentemente – punzecchia – risultati non ci sono”.

Adnkronos