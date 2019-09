Terroni caput mundi / No a Renzi, Mastella sfoglia la Margherita

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) La Repubblica riferisce che Clemente Mastella (Ceppaloni, 5 febbraio 1947) smentisce il passaggio a ‘Italia Viva’: “Non ho visto Renzi e non ho aderito a Italia Viva, però non sto fermo. Se il centrodestra ha un pregiudizio nei miei confronti e neppure risponde alla mia richiesta di primarie perla Regione Campania, mi guarderò attorno. Quello che si muove al centro, mi intriga”.

INCONTRI TRA SCRITTORI SABINO CASSESE S’IMPONE

Presso la ‘Coffee House’ di Palazzo Colonna a Roma, ha suscitato interesse l’incontro «Conversazioni Digitali. Dialogo tra libri», con Sabino Cassese, autore di ‘La svolta’ (il Mulino), Antonio Nicita, autore con Marco Delmastro di ‘Big data’ (il Mulino), Marco Bentivogli, autore di ‘Contrordine compagni’ (Rizzoli) e Gianfranco Pacchioni, autore di ‘L’ultimo Sapiens’z (il Mulino). Grande interesse soprattutto per la prestigiosa presenza di Sabino Cassese (20 ottobre 1935, Atripalda in provincia di Avellino). Non si contano ititoli di merito nel curriculum di Cassese. Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché professore di “Global governance”al “Master of Public Affairs” dell’”Institut d’Etudes Politiques” di Parigi. È dottore “honoris causa”nelle Università di Aix-en-Provence, di Cordoba (Argentina), di Paris II, di Castilla-la-Mancha, di Atene, di Macerata, di Roma alla ”Sapienza” e dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ha insegnato nelle Università di Urbino, Napoli, Roma, New York, Parigi e Nantes. È stato Ministro per la Funzione Pubblica del 50° Governo della Repubblica, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.

AL BANO SU CANALE 5

Molta attesa per Al Bano (Cellino San Marco, 20 maggio 1943) per lo show in suo onore in prima serata su Canale 5,“È la mia vita”, documentario biografico realizzato nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 55 anni di carriera. Il vero nome di Al Bano è Albano Carrisi: cantante,attore e anche enologo; alto 1.65, peso 70. Nel 2016, ha ottenuto la cittadinanza albanese, con stretti legami con il paese. Pettegola curiosità sulla sua vita sentimentale, scissa tra Romina Power e Loredana Lecciso.

LECLERC, GIADA GIANNI È DAVVERO VITTIMA?

Al centro dell’attenzione – passano i giorni e i riflettori sono sempre accesi – la vicenda sentimentale di Charles Leclerc (22 anni), che ha lasciato la fidanzata a cui era legato da cinque,la napoletana Giada Gianni (Napoli, 1998, 21 anni, vive a Montecarlo) per unirsi a Charlotte Sinè, anche lei residente nel Principato. Leclerc è l’astro nascente in formula uno- due vittorie e un secondo posto nelle ultime tre gare – e quindi è comprensibile l’attenzione, mondiale, su tutto ciò che lo riguarda. Secondo alcune indiscrezioni Charlotte e Charles si conoscerebbero da tempo e la giovane modella sarebbe stata amica di Giada Gianni. In un video del passato pubblicato dal settimanale Oggi, si vede il pilota di Formula Uno in discoteca. Insieme a lui la Siné, ma soprattutto l’ex fidanzata. Le ragazze ballano insieme e si divertono facendo pensare a un triangolo amoroso di cui, forse, non è ancora stato svelato.

GIADA E LA “NUOVA” CHARLOTTE ERANO (E SONO?) GRANDI AMICHE

Spietato in pista e affamato di vittorie – ha scritto ‘Il Fatto’ – quanto riservato sulla sua vita privata. Il campione della Ferrari a quanto pare sentimentalmente è vivace. Qualche giorno dopo aver lasciato la fidanzata storica Giada, Charles ha già conquistato il cuore di Charlotte… Qualche giorno fa la sua fidanzata storica (sono stati assieme per cinque lunghi anni) Giada Gianni aveva annunciato sui social che il pilota l’aveva lasciata per dedicarsi completamente alla sua missione: diventare campione del mondo. “Vuole dedicarsi solo alla Ferrari”, aveva detto Giada. Fin qui, a parte il dolore per la fine di una lunga relazione, niente di strano. Ma il settimanale ‘Oggi’ha sganciato la “bomba gossip”. Infatti Leclerc è già fidanzato con un’altra bellissima ragazza: Charlotte Siné, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del ‘Société des Bains deMer, la società del Principato che gestisce il settore dell’intrattenimento. Insomma altroché carriera… sarebbe stata proprio Charlotte a far perdere la testa a Charles, tanto da spingerlo a lasciare Giada. La nuova passione di Leclerc è attiva su Instagram con quasi 4mila seguaci (il numero è incredibilmente aumentato, dopo che la notizia è uscita). Divisa tra Ginevra e Monaco, Charlotte studia architettura, suona al pianoforte, ha una sorella che si chiama Valentine (Leclerc segue su Instagram anche lei), ama i viaggi e il buon cibo, spesso esce con gli amici e le sue foto sono sempre ben curate e scelte.