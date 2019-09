Iliad, arriva una grande novità per i clienti dopo l’accordo con Wind

Arriva una grande novità per tutti gli utenti Iliad. Dopo l’accordo con Wind ci sono ottime notizie per la connessione internet

Iliad continua il suo periodo di grazia. Dopo i numeri record dello scorso anno, anche nel 2019 i numeri sorridono al provider francese. Arrivati in autunno, la compagnia può contare su un bacino molto ampio di abbonati con ben quattro milioni di schede SIM attivate.

Iliad, l’accordo con Wind per garantire reti più sicure agli utenti

La popolarità di Iliad sino ad ora si è basata sulle classiche promozioni low cost. Il punto debole del gestore, invece, continua ad essere l’affidabilità per le linee internet. Nel corso dell’estate, solo per fare un esempio, in varie aree della nazione si sono verificate alcune anomalie di rete.

La buona notizia è che i tecnici di Iliad sono al lavoroper garantire al pubblico le prime infrastrutture esclusive che a loro volta porteranno ampi benefici per quanto concerne la copertura del territorio. Un’ulteriore ottima notizia – questa volta per l’immediato – arriva inoltre da Wind Tre.

Da un anno Wind Tre rappresenta la compagnia alleata di Iliad per la diffusione delle linee telefoniche. Come anticipato nelle scorse settimane, anche Wind Tre ha effettuato dei lavori di manutenzione per migliorare la qualità delle sue linee. Gli interventi si sono concentrati in molte zone Sud Italia, laddove vi era ancora poca copertura del territorio.

Con i lavori di manutenzione di Wind ci saranno benefici anche per i clienti Iliad: le linee più stabili del provider arancione offriranno maggior affidabilità anche alle linee della compagnia francese.

di GennaroS, tecnoandroid.it