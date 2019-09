“Entro metà ottobre taglio parlamentari”

“Oggi abbiamo la Capigruppo della Camera, credo che nella prima settimana o al massimo nella seconda di ottobre avremo finalmente il taglio dei parlamentari”. Lo afferma il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ai microfoni di Rtl 102.5.

“E’ un risparmio di 500 milioni in una legislatura ma soprattutto – spiega – è un tema di efficientamento e di efficacia dei lavori parlamentari. Credo che non si perda in nessuna maniera la democrazia nel nostro Paese, ma anzi riusciamo a poter lavorare meglio. E’ una promessa che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle, all’interno dell’accordo di programma, e in questo momento lo vogliamo portare a termine e c’è un’ampia convergenza all’interno e soprattutto nella maggioranza che vede in questa possibilità uno dei punti principali per iniziare a dare dei risultati alle persone che stanno credendo in questo governo”.

“Ho massima fiducia nei rapporti umani che si sono creati, nei rapporti personali con le altre forze politiche della maggioranza, ci sono delle promesse da mantenere nei confronti delle persone che hanno creduto in questa possibilità nuova di questo governo per il Paese, sono convintissimo – conclude D’Incà – che andremo in Aula delle prossime settimane e voteremo il taglio dei parlamentari”.

Adnkronos