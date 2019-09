Meteo, c’è tregua ma presto pioverà

L’alta pressione sta cercando nuovamente di riaffacciarsi sul nostro Paese e, dopo il passaggio di un veloce fronte perturbato atteso per mercoledì/giovedì, il suo tentativo di riconquistare il Bel Paese andrà a buon fine, proprio sul tramonto della settimana in corso. Tuttavia, le giornate di sabato 28 e domenica 29 potrebbero nascondere qualche insidia temporalesca su alcuni angoli d’Italia. Il team del sito IlMeteo.it comunica che nonostante una rinnovata area di alta pressione avvolgerà gran parte del Paese a partire da venerdì, nella giornata di sabato 28 deboli infiltrazioni d’aria più umida ed instabile riusciranno a insinuarsi nel nucleo anticiclonico, interessando principalmente i settori di Nordovest e in particolare la Liguria, il Piemonte orientale e la bassa Lombardia, aree dove il cielo potrà risultare spesso nuvoloso e dove potrà verificarsi anche qualche debole piovasco. Nel corso della giornata altre nubi cominceranno ad estendersi al Nordest. Domenica 29 l’afflusso d’aria instabile si farà più marcato al Nord, dove nel corso della giornata si eleverà il rischio di qualche pioggia o addirittura di locali temporali. Ancora a rischio in particolare il Piemonte, il levante ligure, la Lombardia, specie i rilievi e, verso il pomeriggio e la serata, anche il settore alpino e prealpino del Triveneto.

Godranno invece ancora di un quadro meteorologico stabile e soleggiato un po’ tutte le regioni del Centro e del Sud, dove le temperature risulteranno anche di qualche grado superiori alla media del periodo.