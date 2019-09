Marcia per la Pace, in 10mila a piedi da Delhi a Ginevra per i 150 anni dalla nascita di Gandhi

La Jai Jagat partirà il 2 ottobre dall’India e in un anno attraverserà 10 Paesi. L’iniziativa, ispirata ai principi di nonviolenze del Mahatma, si propone di risvegliare la sensibilità su povertà, esclusione sociale, crisi climatica e riduzione dei conflitti

Partiranno il 2 ottobre da Delhi, in India. Davanti a loro 14mila chilometri da percorrere attraversando 10 Paesi in dodici mesi per arrivare nella sede delle Nazioni Unite, a Ginevra, il 26 settembre 2020.

Mancano pochi giorni all’avvio della Jai Jagat, la Marcia globale della pace e della giustizia, che quest’anno celebra i 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi.

Alla marcia aderiscono centinaia di organizzazioni indiane, tra cui il movimento pacifista ambientalista di Vandana Shiva, e altre da oltre venti paesi in tutto il mondo. In tutto, è previsto che a camminare saranno in 10mila e che l’evento avrà impatto su oltre dieci milioni di persone.

Rajagopal P.V., attivista gandhiano, fondatore del gruppo Ekta Parishad, nel presentare l’iniziativa, ha spiegato che la marcia si richiama al principio della nonviolenza del Mahatma Gandhi, intesa come strumento per il cambiamento globale: “Contemporaneamente alla marcia che partirà dall’India, iniziative analoghe si svolgeranno in vari paesi del mondo: Senegal, Francia, Germania e Regno Unito; tutte confluiranno a settembre dell’anno prossimo a Ginevra”, ha detto Rajagopal.