Mercoledi 8 ottobre, Cesare Lanza presenterà a Roma il suo nuovo libro “I segreti delle star”

Non prendete impegni per mercoledì 8 ottobre. A Roma, al Centro Studi Americani sito in via Michelangelo Caetani 32, ci sarà alle 17,30 un appuntamento imperdibile. Cesare Lanza presenterà il suo nuovo libro I segreti delle star. Il libro racconta i retroscena della vita e carriera degli artisti che hanno fatto grande il mondo del cinema. Interverranno Micheal F. Andrews (Director Loyola University Chicago), Luca Barbareschi, Nicola Corigliano (Responsabile Desk Media & Entertainment di Intesa SanPaolo), Tosca D’Aquino, Fulvio Lucisano e Guglielmo Giovanelli Marconi.