Terroni caput mundi / Se la coppia scoppia, gode solo il gossip

Charles Leclerc e Giada Gianni, Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez: è rottura

LECLERC, STORIA D’AMORE FINITA CON LA BELLA GIADA DI NAPOLI

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Charles Leclerc e la bella ventunenne Giada Gianni, la napoletanina che vive a Montecarlo, si sono lasciati. Vincitore a Spa e Monza, con un secondo posto a Singapore dietro a Vettel, Leclerc fa parlare di sé per una recente serie di esplosivi successi. Sempre protagonista con la Ferrari, però è al centro di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Secondo quanto in esclusiva è riferito da Oggi, il campione ha ora una nuova fidanzata: l’avvenente Charlotte Siné. Mora, monegasca, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bainsde Mer, cioè la più antica società del Principato che gestisce tutto il settore dell’in trattenimento (compresi i casinò). Per lei Leclerc, ventidue anni il 16 ottobre, ha detto addio alla ragazza di Napoli, Giada, a cui era legato da cinque anni. La loro relazione era cominciata quando tutti e due erano poco più che adolescenti e sembrava felice: così mostravano alcune foto pubblicate sui profili Instagram di entrambi. Ma tra un gran premio e un altro, l’interesse per Charlotte Siné è cresciuto sempre di più, tanto da diventare amore. Così, Leclerc ha deciso di lasciare la giovane Giada, che ha confermato la fine della relazione con il pilota. «Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari», ha detto la ragazza su Instagram (stavano insieme dal 2015), senza degnare la rivale di una sola parola.

E INFINE SONIA PATTARINO E IVAN HANNO DECISO, UNITI, DI ROMPERE

Sono mesi che si rincorrono le voci di una presunta crisi tra Sonia Pattarino (Sassari, 7 settembre 1987) e Ivan Gonzalez (Jerez de la Frontera, 17 gennaio 1992). I due, famosi come ex protagonisti del Trono Classico, non apparivano più affiatati e uniti come un tempo e anche i flebili auguri che l’ex tronista spagnolo aveva scritto su Instagram nel giorno del compleanno di Sonia non erano apparsi convincenti. L’ex corteggiatrice sarda attraverso un’Instagram story ha tenuto infine a dire fino in fondo le cose come stanno e a far emergere tutta la verità. Ha chiarito che il suo rapporto con Ivan è cambiato: «Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavamo cambiando solo noi» ha scritto Sonia, affranta, sui social: «I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde, è la vita, anche se non è facile e fa male all’anima bisogna abituarsi al cambiamento». E ancora: «Nessun volo per Madrid ragazzi. Sono sempre stata una persona corretta e vi ringrazio per il vostro affetto».

LE SMENTITE POCO CONVINCENTI MA IL FOTOMODELLO SI È ARRESO

I due avevano più volte provato a smentire la crisi cercando così di dare ripetute e nuove possibilità a quel sentimento nato negli studi di Uomini e Donne. Alla fine non sono riusciti a superare gli ostacoli della vita quotidiana ed hanno scelto di proseguire la loro strada separatamente. Ivan Gonzalez, bello e con un fisico scultoreo, è il tentatore del reality ‘Temptation Island Vip’ che aveva conquistato Valeria Marini, ed è diventato uno dei volti più noti del reality condotto da Simona Ventura. Nato sotto il segno del Capricorno, ha origini spagnole (Jerez de la Frontera). Trasferitosi giovanissimo a Madrid, per gli spagnoli è già un personaggio conosciuto, grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni televisive e alle numerose collaborazioni con noti marchi

di moda come fotomodello.

I NUMEROSI TATUAGGI DI SONIA IL MATRIMONIO INFELICE, GLI AMORI

Quanto a Sonia Pattarino, si sa che è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni: anche sui social si dimostra molto riservata, condividendo solo una parte della sua vita. Tiene molto alla sua famiglia che, anche in momenti difficili, non l’ha mai lasciata sola. Ha un fratello, Valerio che le ha dato una nipotina, Sofia. Sonia è alta 1.70, pesa circa 60 chili. Ha un fisico perfetto, frutto dell’allenamento assiduo in palestra. Curiosità: ha moltissimi tatuaggi sparsi per il corpo, soprattutto sulle braccia. Alcuni di questi sono: Topolino sul braccio sinistro; La stella sul fianco destro; Un bracciale sul braccio destro; La croce sull’anulare della mano sinistra; diversi fiori sulla spalla sinistra; una decorazione all’inguine. E gli amori? La Pattarino ha alle spalle un matrimonio finito male. A 26 anni, infatti, ha sposato un uomo più grande di lei, ma ad un certo punto lui è volato a Bali senza fare più ritorno. Di questa delusione Sonia è rimasta scottata, tanto da aver affermato più volte di avere paura di ricevere altre delusioni. A ‘Uomini e Donne’ corteggia Ivan Gonzalez e alla fine del suo percorso lui la sceglie. Lei inizialmente è molto titubante. Poi la relazione appassionata e infine, notizia ultima, la crisi e la rottura.