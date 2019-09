Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Sebastian Vettel

Il campione tedesco torna sul podio dopo oltre un anno precedendo il compagno di squadra Charles Ledere: «Abbiamo ripreso vita». La doppietta Ferrari a Singapore arriva due anni dopo l’ultima volta (Budapest 2017). Ed è la terza vittoria di fila per il Cavallino; da dieci anni mancava una striscia tre volte. Per Vettel è il successo numero 53 in carriera. Un trionfo insperato per Maranello.

.,

Maurizio Sarri

La Juventus vince, ma non convince. Brutto e deludente successo sofferto e stentato con il Verona. Ed è stata la squadra di Juric a destare una eccellente impressione e a mettere in difficoltà la Zebra. Sarri è insidiato da critiche oggettive: nella Juve non si vede il suo gioco. Ci vuole tempo? Forse. Intanto però l’Inter ha preso un vantaggio e il Napoli gioca meglio.

.,

Emma Marrone

La cantante ha avuto in passato un tumore. Due volte. E ha sempre affrontato il male con coraggio. Con un approccio schietto, senza nascondersi. Adesso annuncia che deve fermarsi per motivi di salute. Non ha specificato la malattia, ma i timori sono diffusi. Si moltiplicano le manifestazioni di affetto. Certamente, anche stavolta, Emma non nasconderà nulla.

.,

Walter Mazzarri

Aveva iniziato benissimo, con due vittorie. Poi l’incredibile capitombolino in casa con il Lecce e a Genova con la Sampdoria, che non ne aveva vinta una. Mazzarri vince 0 perde, ma una cosa è certa: a fine partita si lamenta sempre. Non importa il risultato: è un suo tic, forse una scaramanzia. Dopo la Samp sostiene che la partita era da pareggio, la rete doriana irregolare, eccetera. Contento lui.

.,

Edin Dzeko

Lo voleva l’Inter.o meglio Antonio Conte. I dirigenti interisti nicchiavano di fronte alle richieste della Roma. E Paulo Fonseca non era meno determinato di Conte. Così alla fine Edin è rimasto alla Roma e i tifosi sono felici. Dzeko segna, fa segnare, diverte. Cos’è cambiato? Forse il nuovo allenatore gli da modo di giocare come vuole. E lui, visibilmente triste l’anno scorso, ora è felice e disinibito.

.,

Marco Giampaolo

Per lui e per Antonio Conte, Milan-Inter era il primo derby. L’allenatore interista ne è uscito in trionfo per 2-0: ha dato gioco e carattere. Giampaolo ha cambiato quattro volte la formazione in quattro partite, ne ha perse due. È arrivato a dirigere una grande squadra dopo una lunga gavetta. I dubbi cominciano ad affiorare anche in chi l’ha voluto alla guida del Milan.