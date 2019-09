Lavoro, per i giovani è allarme formazione

Cari ragazzi avete studiato, magari avete un diploma in tasca, ma non trovare lavoro? Non è colpa vostra, ma delle generazioni che vi hanno preceduto (quelle che hanno perso le decisioni), colpevoli di non aver messo a punto un programma di orientamento scolastico e occupazionale degno di questo nome. L’accusa arriva dal giuslavorista, che in un convegno organizzato da Inaz, (società IT specializzata in soluzioni per il mondo HR “La formazione efficace come diritto della persona”), l’ha denunciato pubblicamente. Non è la prima volta e non è solo il professor Ichino a battere su un tasto dolente, quello dell’orientamento e della formazione. Inefficienti se è vero e lo è che abbiamo un mercato del lavoro dove non si trovano le professionalità che servirebbero ma in cui il tasso di disoccupazione giovanile è altissimo. Qualcosa non ha funzionato se su quattro professionalità cercate dalle aziende, una non viene trovata. Il risultato? Oltre un milione di posti di lavoro rimangono scoperti (dati Excelsior – Unioncamere e Anpal del 2019). Uno “scandalo” per Ichino.

Ciò che non funziona nel nostro Paese sono proprio orientamento e formazione, che a parte alcuni casi isolati o la nascita degli Its (ancora poco frequentati seppure validi), appare come un problema dimenticato dalla politica. “Eppure, in un mondo in cui tutto cambia a una velocità impressionante – sottolinea Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz – la formazione, che deve essere permanente, funziona come fondamentale fattore di protezione per il mondo del lavoro. Le imprese devono considerarla un investimento fondamentale, mentre i lavoratori stessi non devono sentirsi mai “arrivati”, ma devono essere sempre pronti ad accrescere le proprie competenze”. Che è esattamente quello che sostengono ormai tutti gli operatori che in un modo o nell’altro sono vicini al mondo del lavoro.