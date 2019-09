Bt Group sul palcoscenico di HostMilano 2019, per il mondo dell’ospitalità

La divisione Ho.Re.Ca dell’azienda di Lesmo si è specializza negli anni con la creazione di soluzioni di qualità e “chiavi in mano”, qualificandosi come punto di riferimento per la progettazione, l’installazione e l’assistenza di dehors permanenti e semipermanenti e di strutture dedicate alla mondo dell’ospitalità professionale, caratterizzati da tecnologie di ultima generazione e da una filiera produttiva 100% made in Italy.

BT Group è infatti in grado di soddisfare le esigenze di piccole e grandi realtà del settore, con una gamma completa di prodotti e soluzioni customizzati per creare ambienti contemporanei sintesi di comfort, funzionalità ed estetica, che esprimono la grande empatia di questa realtà made in Brianza, capace di celebrare il genio italiano e invitare a momenti conviviali in ambientazioni outdoor gradevoli per chi li vive, ma funzionali per chi desidera realizzarle presso la propria struttura di business. La presenza a HostMilano è orientata alla presentazione di linee d’arredo per esterno che aspirano all’eccellenza perché caratterizzate da uno stile unico, dalla cura per i dettagli e da una continua ricerca per i particolari, le finiture, i colori, i materiali più glamour.

Dai sistemi di copertura per esterno come tende da sole, pergolati, pergole bioclimatiche e vele passando per le soluzioni di riscaldamento e pavimentazione di diversi modelli e materiali, pedane, scivoli e zerbini personalizzabili, completano la proposta dedicata al mondo dell’ospitalità vetrate, pensiline, tende cristal, verande e serre in vetro.