Alessandro Zerboni lascia Open Fiber: sarà responsabile della Comunicazione Territoriale di CDP

Settembre sta per finire, è stato un mese interessante sotto tanti punti di vista. Non ci aspettavamo un colpo di scena così importante nel mondo della comunicazione. Alessandro Zerboni di Open Fiber passa in CDP che, nella direzione di Davide Colaccino, continua la super campagna acquisti per rafforzare le media relation. Zerboni entra in azienda come responsabile della Comunicazione Territoriale, la nuova divisione di CDP dedicata al territorio. Zerboni ha un curriculum di tutto rispetto. Prima di essere il responsabile delle Relazioni con i Media e della Comunicazione di Open Fiber, è stato responsabile delle Relazioni con i Media Territoriali di Enel, coordinando il lavoro di ben 7 uffici stampa e comunicazioni presenti a Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Bari e Palermo. Ha seguito le fasi di collocamento di Enel e Terna sul mercato azionario ed ha scritto diverse pubblicazioni dedicate al settore energetico. Ha ricevuto due importanti onorificenze dalla protezione civile per aver seguito i terremoti di Nocera Umbra (del 1997) e L’Aquila (del 2009).