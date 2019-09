Tav, procedono i lavori. Sono stati completati i primi 9 km del tunnel di base della Torino-Lione

I primi 9 km del tunnel di base della Torino-Lione sono completati. La fresa ‘Federica’ ha abbattuto oggi l’ultima parete di roccia. L’ ultimo tratto del percorso di Federica è stato seguito in diretta dalle autorità presenti e proiettato su un grande schermo. L’ abbattimento della parete di roccia è stato accolto con un forte applauso . Si tratta del primo tratto del tunnel in cui passeranno i treni passeggeri e merci in direzione Francia, a partire dal 2030. Alla cerimonia sono presenti il presidente e il direttore generale di Telt, la società responsabile dei lavori partecipata al 50% da Italia e Francia attraverso Ferrovie dello stato e Ministero Dell’ economia francese, Hubert du Mesnil e Mario Virano, il neo ministro dei trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari . Gli operai a bordo della fresa hanno attraversato per primi la roccia perforata e simbolicamente hanno passato il testimone a un giovane collega che continuerà a lavorare alla prosecuzione del tunnel. I lavori dell’ opera, oggi al 18% del totale, proseguono e nei prossimi mesi sono previsti nuovi avanzamenti: altre sette frese saranno attive in seguito all’ assegnazione delle gare d’appalto per i restanti 4 lotti. L’ opera è stata portata avanti da oltre 450 lavoratori, italiani e francesi, di cui circa 200 originari della zona della Maurienne e circa il 70% proveniente dalla regione Auvergne- Rhone-Alpes. La Torino- Lione è al momento il terzo datore di lavoro del territorio.