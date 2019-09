Da venerdì inizieranno, a Lodi, le “Forme del gusto” con Edoardo Raspelli

Quella che si apre a Lodi venerdì 27 settembre sarà un’edizione de “Le Forme del Gusto” in formato “maxi” e nel segno di Edoardo Raspelli. Il noto giornalista e critico enogastronomico, che già in passato aveva legato con successo il suo nome al Festival delle eccellenze agroalimentari lodigiane e lombarde, condurrà quest’anno tre appuntamenti inseriti in un programma extralarge. Infatti, per la prima volta dalla sua nascita, nove anni fa, la manifestazione si svilupperà lungo tre giornate intere, dalla mattina di venerdì 27 settembre alla serata di domenica 29 , nel cuore di Lodi, tra piazza della Vittoria e piazza Broletto, sedi delle mostre-mercato, e in altre location cittadine.

Accanto alle mostre-mercato dei prodotti delle filiere agroalimentari della regione, alle visite guidate in città e sul fiume Adda, a degustazioni, showcooking e laboratori, ci sarà l’occasione per discutere di cibo anche sotto il profilo economico e produttivo. A guidare il pubblico in questo percorso di approfondimento è stato chiamato Edoardo Raspelli che, affiancato da Elena Moràn , contribuirà a far conoscere ciò che sta “dietro” il gusto del cibo.

Si comincia sabato mattina, 28 settembre, alle 10.15 in piazza della Vittoria, quando per la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, Raspelli parlerà di sicurezza alimentare con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, l’europarlamentare e componente della Commissione per la Sicurezza alimentare del Parlamento UE Silvia Sardone, il Presidente nazionale degli allevatori delle razze Frisona e Jersey, Fortunato Trezzi, la dirigente dell’area Igiene, Alimenti e Nutrizione per Milano Est dell’ATS Milano Paola Fischer e il presidente interprovinciale di Coldiretti Alessandro Rota.

Sempre sabato, alle 18, ancora in piazza della Vittoria, Edoardo Raspelli parlerà di vino, per interrogarsi su conformismo e paesaggi del nettare d’uva con lo scrittore Camillo Langone, il Presidente nazionale Onav Vito Intini e il Presidente del Consorzio di San Colombano Diego Bassi.

Infine, domenica 29 settembre alle 10.15, Edoardo Raspelli, giornalista, già volto di note trasmissioni tv dedicate alle eccellenze del cibo Made in Italy, “cronista della gastronomia” guiderà ,sempre con Elena Moràn, un dibattito proposto da Confartigianato Imprese Provincia di Lodi sul saper fare artigiano nel settore alimentare con l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, il Presidente nazionale e lombardo di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini, il docente dell’Università Cattolica Lorenzo Morelli, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile, e Roberta Schira, autrice del libro “I Nuovi Onnivori”.

“Le Forme del Gusto” è un Festival promosso dalle maggiori realtà economiche e associative del Lodigiano: Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, Asvicom della Provincia di Lodi, Unione Artigiani e Imprese di Lodi, Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, Confagricoltura Milano, Lodi e Brianza, Confcommercio con l’Associazione territoriale del Basso Lodigiano e l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi.

Il patrocinio e il sostegno è di Regione Lombardia (con la partecipazione diretta negli stand di Explora e di Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda in collaborazione con Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Associazione Macellai della Provincia di Lodi, ArteVino Maleo, Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani, Navigare l’Adda, Consorzio Volontario Vino Doc San Colombano, Associazione Provinciale dei Panificatori del Lodigiano, Lodi Export, Onav – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino Lodi, Fisar Lodi, Pro Loco Lodi, Sal – Società Acqua Lodigiana, Minimals.

Il sostegno alla manifestazione è offerto anche dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense di Lodi, con anche il contributo di Calicantus, Tecno Service, Benelli Consulenti Assicurativi. Sponsor Tecnici Livraghi Progetto Casa e Metronotte Vigilanza Piacenza. Media partner “il Cittadino”, quotidiano del Lodigiano e del Sudmilano, e Radio Number One.