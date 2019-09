Generali ha ricevuto offerte per il riacquisto di bond per circa 960 milioni di euro

Generali ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di bond per un importo complessivo di circa 960 milioni di euro. Il gruppo comunicherà nel pomeriggio quale sarà l’ammontare finale di accettazione. Nel dettaglio sono state ricevute offerte per 252 milioni di euro relativamente ai titoli Gbp 6,416%, 448 milioni per la serie Euro 10,125%, 265 milioni per quella Euro 7,75%, per la quale vi dovrebbe essere un riparto ddl 38%. Il riacquisto è condizionato al buon esito dell’offerta di nuovi titoli che dovrebbe essere pari a 750 milioni di euro.