Il settimanale Ora, spazio alla natura e anche agli amici animali

“Gli amici degli animali” (sugli “Angeli di Catanzaro”) e “Dalla natura “(sul platano) anche con la firma di Edoardo Raspelli. Ogni settimana su ORA la pagina di Maura Anastasia l'”Amica degli animali”

E’ sempre grande lo spazio dedicato ai nostri amici animali sul periodico ORA diventato da tempo settimanale.

Maura Anastasia la modella attrice e, per antonomasia, “L’amica degli animali” , racconta storie meravigliose di cagnolini e gattini salvati dai pericoli, medicati e nutriti da volontari qualunque o protetti con amore in canili e gattili ampi e ben attrezzati( ma sempre con la speranza di un affido) come quelli di Galliate (Novara) o di Madone (Bergamo). Non mancano le interviste ed i racconti dei “VIP” con i loro amici a quattro zampe: dal produttore cinematografico Gianfranco De Rosa, al celebre veterinario e scrittore Oscar Grazioli, all’attore Andrea Roncato, alla trascinatrice delle serate romagnole Stefania Innocentini, da Ezio Indiani (il celebre direttore del Grand Hotel Principe di Savoia di Milano) a Francesco Lombardi, in arte Ghyblj, a Beppe Convertini, al grande giornalista scopritore di talenti ed editorialista del quotidiano La Verità Cesare Lanza.

Il periodico del Gruppo Editoriale Portobello ha come direttore responsabile Lorella C. Ridenti , capo redattore Antonio Murzio ed il service editoriale è Media-Maker. Come di consueto (a pagina 70) a firma di Maura Anastasia c’è la rubrica ” Gli amici degli animali”( su “Gli angeli di Catanzaro”) e “Dalla natura” ( con la firma anche di Edoardo Raspelli) sul platano.

Stefania Castella, ilgiornaleweb.it