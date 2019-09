Panini, tornano le mitiche figurine con la raccolta “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20”

Torna la raccolta delle card Panini sulla Serie A. Un’edizione che può essere collezionata ma che permette anche di sfidare amici e avversari online. È uscita in edicola ‘Calciatori Adrenalyn XL 2019-20’, la raccolta dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica, che omaggia, con questa edizione, le 10 collezioni Adrenalyn lanciate fino ad ora. La nuova collezione è composta da 469 card – di cui 108 con lavorazioni speciali: metal, rainbow, stampa in oro, ecc. – e altre 20 “Limited Edition” su tutte le squadre della Serie A TIM. Oltre ad essere collezionabile, questa raccolta è anche un appassionante gioco che consente di ricreare vere e proprie partite di calcio attraverso la costruzione di una formazione sempre più competitiva. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida Ufficiale, ma c’è anche la possibilità di “replicarle” online tra collezionisti, oppure in solitario con la modalità SAGA o infine partecipando a tornei. La collezione parte da 18 card “base” per ogni squadra della Serie A TIM, alle quali si aggiunge la card dedicata al Trofeo. Tantissime le card speciali: tra queste, novità assolute, sono le “Diamanti” su 9 giovani talenti e le “Blitz” con 9 giocatori arrivati nella sessione estiva del calciomercato. La nuova raccolta è stata presentata oggi alla stampa a Milano presso la sede della Lega Serie A, alla presenza di rappresentanti del mondo del calcio italiano. Il direttore mercato Italia di Panini, Antonio Allegra, ha rivendicato: “Una raccolta molto apprezzata da tutti i collezionisti che quest’anno celebra il suo decimo anniversario con una ‘Tin Box Platinum’, in uscita nel mese di ottobre, che conterrà 25 card esclusive tra cui 10 card Platinum dedicate a giocatori che erano presenti anche nella prima edizione 2009-10”.