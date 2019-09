Cosenza, l’appello della senatrice Corrado (M5s): il ministero salvi la biblioteca civica

“Il ministero Beni Culturali intervenga a tutela del prezioso patrimonio librario, documentario e artistico della biblioteca civica di Cosenza”. Lo chiede la senatrice Margherita Corrado (M5S) con una nota inviata al ministro e agli uffici competenti, allertando anche i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale. “Da statuto – spiega la parlamentare – l’antica quanto illustre istituzione culturale, ospitata nel Palazzetto dell’Accademia Cosentina, è sostenuta con fondi erogati annualmente da Comune e Provincia; le inadempienze dei due Enti l’hanno però ridotta ad un’assoluta indigenza. Lo stato di precarietà in cui versano i locali ancora agibili della biblioteca – un’ala è da anni sotto sequestro – dove le linee telefonica e elettrica sono state tagliate per morosità, e le difficoltà operative degli ormai pochissimi dipendenti, rischiano di minare anche l’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico in essa custodito, tutelato ex lege dal Codice dei Beni Culturali. Il futuro è nerissimo. Essendo da tempo latitante la Provincia, infatti, l’ultimo taglio delle scarse risorse municipali dedicate, deciso dal Consiglio Comunale di Cosenza il 6 agosto scorso in sede di assestamento di Bilancio, fa temere irreparabile la rovina dell’Istituto, gravato da debiti ingenti sia nei confronti del Demanio, per i canoni non corrisposti, sia in rapporto all’anomala situazione contributiva del personale (4 ausiliari), peraltro senza stipendio da dicembre 2018. Il ministero – conclude – oggi a guida Franceschini, non può farsi complice dell’indifferenza che le amministrazioni comunale e provinciale dimostrano ormai da anni nei confronti della Biblioteca Civica cosentina, tale da compromettere lo straordinario tesoro che essa custodisce per conto della comunità non solo locale”.