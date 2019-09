Amazon per l’ambiente: veicoli “verdi” e pagamenti in contanti

La «promessa di Bezos», «the climate pledge» non poteva che essere molto ambiziosa. Il fondatore e amministratore delegato di Amazon, l’uomo più ricco e, secondo «Forbes», più innovativo del pianeta insieme a Elon Musk, si impegna ad azzerare le emissioni di carbonio prodotte dalla sua azienda entro il 2030. Dieci anni prima della scadenza fissata da quell’Accordo di Parigi sul «climate change», sconfessato da Donald Trump il primo giugno 2017.

Inoltre Bezos, proprietario anche del Washington Post, lancia il «Right Now Climate Fund» con una dotazione di 100 milioni per favorire la riforestazione nel mondo, in collaborazione con «The Nature Conservancy». In parallelo un’altra novità. Amazon accetterà pagamenti in contanti anche dai consumatori americani, così come avviene in altri 19 Stati, ma non in Europa, per il momento. Il conto si pagherà in uno dei 15 mila sportelli di Western Union. È un sistema che si affianca all’altro già diffuso anche in Italia: creare un account personale alimentato da versamenti cash nei punti vendita SisalPay. Somme poi da spendere per lo shopping su Amazon.it.

Giuseppe Sarcina, Corriere.it