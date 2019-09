Meteo, l’estate sta finendo: è tempo del maltempo

Ultime ore dell’estate settembrina, oggi avremo l’apice di questa ondata di caldo fuori stagione ma le cose stanno per cambiare radicalmente . Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che mercoledì 18 e giovedì 19, aria fredda di lontani origini russe comincerà gradualmente a dilagare al Nord, espandendosi rapidamente alle regioni del Centro, provocando un generale peggioramento del tempo. L’aria fredda contrasterà con quella più calda preesistente, dando origine ad una prima fase temporalesca. Nel dettaglio: nel corso della mattinata di mercoledì, il peggioramento colpirà il Triveneto per poi portarsi sull’Emilia Romagna e la Lombardia orientale. Col passare delle ore il quadro meteorologico è comunque destinato a subire un ulteriore peggioramento anche sul resto del Nord con temporali e grandinate a carattere sparso. Giovedì 19, rovesci, temporali e grandinate proseguiranno il loro viaggio dirigendosi principalmente verso le Marche, l’Abruzzo, il Molise e in serata la Puglia. Altri temporali raggiungeranno pure la Toscana (specie centro-meridionale) e il Lazio (fino a Roma). Nel contempo la situazione meteorologica comincerà a dare segnali di miglioramento sulle regioni settentrionali. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oltre ai temporali è atteso un importante crollo delle temperature. Le regioni dove si avvertirà maggiormente questa discesa dei termometri saranno soprattutto quelle settentrionali e gran parte del versante adriatico, dove si potranno registrare fino a 8/10°C in meno rispetto ai valori attuali.