Moncler, primo ingresso negli indici Dow Jones Sustainability

Moncler entra per la prima volta negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World ed Europe e si posiziona al primo posto come Industry Leader del settore ‘Textiles, Apparel & Luxury Goods’.

“Da diversi anni in Moncler siamo impegnati nella creazione di valore attraverso la continua integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business – ha commentato l’amministratore delegato Remo Ruffini – Se molto è stato fatto, moltissimo abbiamo ancora da fare per affrontare le sfide sociali e ambientali, globali ed imminenti, che abbiamo davanti a noi. Entrare nel Dow Jones Sustainability Index come Industry Leader è per Moncler un risultato straordinario che premia l’impegno delle nostre oltre 4 mila persone che ogni giorno mettono nel loro lavoro grande professionalità e le migliori energie”.

Moncler ogni anno rendiconta circa le proprie performance e i propri obiettivi di sostenibilità nella Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e presenterà nei prossimi mesi il suo nuovo Piano Strategico di Sostenibilità 2020-2025. Già oggi tutta l’energia utilizzata dal gruppo in Italia proviene da fonti rinnovabili.