Calcio, ancora calcio, anche se annoia… in alternativa, Romolo + Giuly

(di Tiziano Rapanà) Della partita Cosenza-Pescara, scrissi: ci sarà da divertirsi. Non mi sono divertito e non ve ne parlo. Mi sono annoiato e addormentato, dunque perché raccontarvi la telecronaca della mia scocciatura? Mi sono accucciato tra le braccia di Morfeo. Ha vinto comunque il Pescara, per 2 a 1, ed è riuscito a conquistare altri 3 punti. Ma è lunga la strada per arrivare in Serie A. E voglio vederlo il Pescara quando affronterà una squadra incredibile come il Benevento, allenata da Pippo Inzaghi. Il Cosenza meritava di più, almeno il pareggio, ma negli ultimi venti minuti si è perso, peccato. Il bello forse, della serie B, lo si vedrà stasera con il derby campano Salernitana-Benevento. Ossia mister Ventura vs mister Inzaghi, un maestro del calcio contro uno che la sa lunga. Non faccio previsioni, ma spero che almeno stasera riesca a divertirmi come si deve. Non chiedo troppo, ma almeno una qualità di gioca identica a quella vista sabato. Mi riferisco al bell’anticipo di serie A , Inter-Udinese, che ha regalato novanta minuti di onesto spettacolo. Nulla di incredibile, senza infamia né lode, ma avercene di match così a ogni giornata di campionato. Eppoi quel gol di Sensi, decisivo per la vittoria dei nerazzurri, è pura poesia in movimento. Spero che almeno stasera il derby non deluda, altrimenti mi tocca rifugiarmi in chissà quale canale. A proposito di tv, già che ci sono vi segnalo un felice ritorno sull’emittente Fox. Lo faccio per quelli che detestano il calcio. Stasera gli eventi televisivi sono 2, il primo (su Dazn) è per l’appunto Salernitana-Benevento; l’altro è il posticipo di serie A, Torino-Lecce (questo incontro va in onda su Sky). Ma non si vive di solo calcio, ed ecco quindi che vi parlo della prima serata di Fox (è un’emittente a pagamento). Stasera comincia la seconda stagione di Romolo + Giuly, una serie tv comica che si muove intelligente sul filo narrativo del paradosso più ingegnoso. Ho visto brandelli della prima stagione e mi sono molto divertito. La trama è già tutto un programma. Il programma segue “la guerra” tra le due famiglie più potenti di Roma. Da una parte ci sono i Montacchi, dall’altra i Copulati (e già il cognome dice tutto!) ed in mezzo l’amore disgraziato tra Romolo e Giuly… insomma una parodia del classico di Shakespeare che più sfrontata e bizzarra non la si poteva ordire. Tra gli attori che abitano il balocco audiovisivo ce ne sono di bravi, Francesco Pannofino, Fortunato Celino e Gennaro Cannavacciuolo, che darà vita ad una parodia di un personaggio politico entrato nella storia della nostra repubblica. Di chi parlo? Non ve lo dico, vi basta pazientare qualche ora per scoprire di chi si tratta. Ed a proposito di Gennaro, chissà per quale squadra tifa: è nato a Pozzuoli, dunque dubito che guardi con interesse al derby Salernitana-Benevento. Probabilmente tifa Napoli, che quest’anno potrebbe anche aggiudicarsi lo scudetto. A patto che Ancelotti sistemi come si deve la debole difesa…

