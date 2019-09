Instagram, ecco come le foto sono accessibili a tutti anche in caso di profilo privato

L’azienda di Zuckerberg, tuttavia, non sembra preoccupata da questa vulnerabilità, come dimostrano le parole di un portavoce, riportate da BuzzFeed: «Il comportamento descritto è uguale a quando si fa uno screenshot sulle foto degli amici e lo si condivide. Non viene data alcuna possibilità di accesso alle persone se un profilo è privato». Per Facebook, quindi, non esiste un vero problema di privacy, ma BuzzFeed fa notare che rendere un link accessibile sia diverso. Ad esempio, un URL relativo a una Storia è utilizzabile anche scadute le 24 ore. Inoltre un link di un’immagine, reso pubblico, contiene informazioni sulle dimensioni della foto e su come sia stata caricata: si tratta di opzioni non conoscibili attraverso un semplice screen. Infine, se una persona ha un profilo privato è in grado di riconoscere quanti e quali contenuti siano stati visti dai propri seguaci. Tuttavia, se il link viene condiviso, soprattutto in caso di Storie, il proprietario dell’account non avrà alcun modo di tracciare chi ha usufruito del contenuto, violando di fatto la privacy ricercata.

Al momento nessuna possibilità di difesa