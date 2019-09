Borsa, Londra ha respinto l’offerta di New York

Qualche giorno fa, vi avevamo dato una notizia incredibile. La Borsa di Hong Kong aveva lanciato un’offerta di acquisto per la Borsa di Londra, la London London Stock Exchange. Hong Kong avrebbe voluto comprarla per 36,6 miliardi di dollari ma la Borsa di Londra ha risposto picche. Inizialmente nella nota, il cda di Lseg spiega di aver esaminato “la proposta non richiesta, non vincolante e altamente condizionata” della Borsa di Hong Kong insieme ai suoi “consulenti finanziari e legali”. Poi entra nllo specifico e qui il board afferma di nutrire “preoccupazioni fondamentali in merito agli aspetti chiave della proposta”, tra cui “strategia” e il “valore” stesso dell’offerta. Pertanto, Lseg respinge “all’unanimità” la proposta che, alla luce delle “fondamentali carenze”, “non merita ulteriori approfondimenti”.