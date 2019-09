Per Vincenzo Boccia (Confindustria), il taglio delle tasse sul lavoro sia una priorità del governo

“Stiamo dicendo da tempo che per noi una grande riforma fiscale del paese deve avere un’attenzione su due aspetti, uno è il nodo risorse. Abbiamo un debito pubblico rilevante e quindi risorse non elevate e non possiamo fare maggior debito pubblico. L’altro è darci delle priorità. Una di queste, per noi, insieme a tante altre parti sociali, è quella di ridurre le tasse sui salari dei lavoratori italiani”. Lo ha detto parlando a Cosenza, in occasione dell’assemblea della locale associazione degli industriali, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che chiede anche “un grande piano di inclusione giovani che riguardi tutto il Paese e in particolare il nostro Mezzogiorno”. Prioritaria anche, a giudizio di Boccia, “una grande accelerazione a una grande dotazione infrastrutturale che significa apertura dei cantieri, incremento del lavoro, politica anticiclica. Ma le infrastrutture per noi – ha precisato – sono un elemento di idea di società perché collegano territori e quindi includono persone. Il Paese ha bisogno di reagire – ha proseguito Boccia – perché, tra l’altro, i dati della recessione in Germania, la recessione nel nostro Mezzogiorno, il calo degli ordini dell’industria del Nord, ci dicono che i dati previsionali chiaramente sono non positivi tant’è che il governatore Draghi ha realizzato una manovra monetaria espansiva proprio per questi aspetti a cui andrebbe accompagnata una politica per la crescita italiana ed europea”.