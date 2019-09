Terroni caput mundi / Bellanova di elettrico non ha solo il vestito

Il ministro risponde per le rime a chi l’ha accusata e criticata sui social

TERESA BELLANOVA RISPONDE COSÌ AGLI ATTACCHI E ACCUSA CENTINAIO

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Teresa Bellanova, nuova ministra dell’agricoltura, è nata a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi e ha iniziato a lavorare a 14 anni come bracciante sfruttata dai caporali. Poi ha avuto una lunga carriera politica. Ha un carattere molto forte e schietto: qualche giorno fa ha parlato di immigrazione e lavoro e ha anche detto la sua su Renzi, di cui è considerata una impegnata sostenitrice. La Bellanova, dopo gli attacchi social che l’hanno colpita, ha rotto il silenzio e ha espresso alcune considerazioni. Al Corriere della Sera, a proposito del passaggio delle consegne con Gianmarco Centinaio, ha dichiarato: «La prima cosa che ho fatto dopo il giuramento è stata quella di cercare il mio predecessore. Una volta, due volte, tre volte. Non sono stata richiamata.Il ministro non ha voluto fare nessun passaggio di consegne. Ma è accaduto anche per altri ministeri». Sul rapporto con i Cinque Stelle, la neomimistra ha rassicurato: «Sono fermamente convinta che non avevamo alternativa rispetto alla scelta messa in campo da Salvini di andare al voto per avere una maggioranza tale da portare questo Paese fuori dall’Europa e dall’euro. È vero che con i 5 Stelle abbiamo differenze programmatiche: dobbiamo portarle a sintesi, questa è la fatica del governo. E vediamo soprattutto se riusciamo ad affrontare l’emergenza italiana che non si chiama immigrazione, ma lavoro». E a proposito di immigrazione, la ministra ha rivelato: «Tante aziende mi chiamano perché se non c’è un flusso programmato dell’immigrazione e quindi anche della manodopera, è un problema. Ci sono terreni dove i prodotti rimangono non raccolti». E Teresa non ha intenzione di scendere a patti col caporalato: «Ci sarà un tavolo di coordinamento con la ministra del Lavoro per definire le misure rispetto alla prevenzione, perché bisogna consentire alle aziende che lavorano nella legalità di andare su una piattaforma per trovare i lavoratori. Se non lo fai il caporale diventa l’unico mezzo. Se non dai linee di trasporto che consentano alla gente di andare nei campi tu non ti liberi del caporale. Il caporalato è mafia e criminalità organizzata».

A TERESA CERTO NON FANNO PAURA GLI ATTACCHI DOPO IL GIURAMENTO

In merito agli insulti sessisti ricevuti dopo il giuramento al Quirinale, al quale ha presenziato indossando un abito blu elettrico, Bellanova ha affermato: «È evidente che ci sono cose che mi sono state negate: il diritto allo studio e il diritto all’infanzia e quindi al gioco. Ebbene, io adesso gioco con i colori, li amo perché amo la vita. E quando hai conosciuto la fatica nera tu hai il dovere, prima ancora che il diritto, di amare la vita perché devi rivalutare quello che ad altri non è stato dato».

RENZISTA MA CON PRUDENZA, PARLA DELLA POSSIBILE SCISSIONE NEL PD

Infine, la ministra dell’Agricoltura ha concluso l’intervista dando la sua opinione sull’ipotesi della scissione di Renzi: «È un tema che non è all’ordine del giorno in questo momento. Tutti votiamo il governo Conte. Renzi è quello che più ha lavorato perché questo Paese non cadesse in una pratica antidemocratica quindi oggi parliamo di questo. Poi, quando ci saranno fatti nuovi ne parleremo, e io ancora una volta dirò con molta chiarezza da che parte sto».

PUPO, LEI HA FORSE IL PISELLO ROSA? E LA BALIVO S’INDIGNA CON LA FIGLIA

Caterina Balivo (la popolare conduttrice televisiva nata a Secondigliano, Napoli, il 21 febbraio 1980) è spesso protagonista sui social network. L’ultimo episodio è più surreale che scabroso. La figlia di Pupo era ospite di “Vieni dame”in occasione del 64esimo compleanno del popolare cantante. Clara Ghinazzi è una delle tre figlie di Pupo: nel raccontare un aneddoto relativo alle domande più assurde fatte su suo padre, c’è anche questo: «Ma scusi, lei ha il pisello rosa?». Gelo in studio e Caterina Balivo fulmina l’ospite con lo sguardo. Una domanda davvero strana che forse era il caso di non ripetere in un orario del genere.Difatti:sguardi in studio attoniti, reazione di Caterina Balivo fulminea: «Evitiamo cose così a quest’ora». Alla fine, Clara Ghinazzi ammette: «Ho fatto una figuraccia». Non si riferisce però alla gaffe del “pisello rosa”, ma al gioco, che ha malamente perso per 4 a 3, contro una ammiratrice del papà, Nadia. Tema: curiosità sulla carriera del papà.

COMICA GAFFE DI UN FAN DI BELEN SCAMBIA DE MARTINO PER IANNONE

Una curiosa gaffe ha investito, sul web, la bella Belen. Un follower si è congratulato per i bacetti tra lei e il suo attuale compagno, purtroppo però scambiando Stefano De Martino (Torre Annunziata, 3 ottobre 1989) con Andrea Iannone (Vasto, 9 agosto 1989) che in realtà è l’ex ormai dimenticato di Belen Rodriguez. Subito si è scatenata una pioggia di commenti velenosi di altri fan che hanno deplorato il clamoroso errore.

BARBARA D’URSO HA RISCHIATO DI MORIRE PER UN BANALE INCIDENTE

Barbara D’Urso (Napoli, 7 maggio 1957) ha raccontato di aver rischiato la vita, cadendo e andando a sbattere contro una lastra di cristallo. Molta paura, ma per fortuna non è successo nulla di rilevante, Barbara è salva.