Terroni caput mundi / Anche Gomorra ha un cuore, neanche un minuto lontano da lei

CIRO PETRONE (NAPOLI, ‘GOMORRA’) PROTAGONISTA DI FUGA PER AMORE

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) A tempo di record c’è una coppia che abbandona Temptation Island Vip 2 già nella prima puntata. Ciro Petrone (Napoli, 11 ottobre 1987), l’attore di ‘Gomorra’ non ha resistito alla lontananza dalla sua fidanzata Federica Caputo. E trasgredendo le regole del gioco ha raggiunto la sua ragazza. Alessia Marcuzzi lo ha castigato: «Devi abbandonare il programma» e la coppia ha lasciato il villaggio . «Per me questi giorni sono stati infiniti – spiega Ciro alla Marcuzzi – Non ce la faccio a stare senza di lei», l’attore lo ha capito dopo solo due giorni all’interno del villaggio di Temptation Island Vip 2. Ha chiesto un falò di confronto immediato, ma Federica non si è presentata. Alessia comunica a Ciro che Federica ha scelto di non andare, Ciro è incredulo, la conduttrice prova a convincerlo a rispettare la scelta della fidanzata. L’attore di ‘Gomorra’ rientra al villaggio deluso, si sfoga coni fidanzati però tutti danno ragione a Federica. Il giorno successivo, mentre è in spiaggia, Ciro all’improvviso scatta e decide di violare tutte le regole. Si prova a fargli cambiare idea, ma Ciro scappa verso il villaggio delle fidanzate e urla a squarciagola il nome di Federica. La sua fuga era stata anticipata nei giorni scorsi già attraverso un video dell’account instagram di ‘Temptation Island’, ma vedere la fuga disperata è stato comunque emozionante. La produzione prova a fermarlo, alcuni cameraman cadono a terra, ma Ciro è inarrestabile e riabbraccia la sua Federica. Che non è contenta di questo gesto. «Io non lo so quello che fai quando non ci sto, questa era la prova per dimostrarmi veramente il tuo cambiamento.Io esco con gli stessi dubbi con cui sono entrata», spiega Federica in lacrime. La fuga di Ciro non ha sortito l’effetto di quella dei suoi predecessori, perché la fidanzata l’ha vissuta come una prevaricazione. Brava e ferma Alessia Marcuzzi. Le fughe romantiche che sono rimaste impresse nella storia del programma e nella memoria dei telespettatori restano quella di Cristian Gallella, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, per la sua Tara Gabrieletto e di Salvatore Di Carlo per Teresa Cilia, che restano per ora imbattibili.

UOMINI E DONNE, MARIA DE FILIPPI INDUCE TINA CIPOLLARI ALLA DIETA

‘Uomini e Donne’ è pronto per tornare su Canale 5, e insieme al programma di Maria De Filippi tornerà in tv anche Tina Cipollari. Le registrazioni dello show sono già cominciate e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quanto vedremo nelle prossime puntate a partire dal 16 settembre. Tina Cipollari (Viterbo, 14 novembre 1965) ha messo qualche chilo, e così in studio sarebbe spuntata una bilancia. Maria De Filippi ha deciso di aiutare l’amica facendole incontrare un nutrizionista. Al momento Tina pesa 84 chili, e ha deciso di volerne perdere 20 entro Natale. Una sfida non semplice, che potrebbe però rivelarsi un’ottima idea per l’opinionista.

CHIARA, LA BELLISSIMA CATANESE AMA SIMONE, MA FINO A QUANDO?

La bella Chiara Esposito (Catania, 9 aprile 1998, cresciuta a Giarre) è fidanzata con Simone Bonaccorsi, Mister Italia 2018. I due stanno insieme ufficialmente dal 26 ottobre 2018 e sono molto legati. Ora però sul loro cammino c’è un problema, che si potrebbe rivelare insidioso o – come vedremo devastante. I due si sono conosciuti da adolescenti durante alcuni concorsi di moda. Lei aveva 14 anni, lui 17: amore a prima vista. Ed è stata proprio lei, nonostante la timidezza,a fare la prima mossa. La loro frequentazione è durata però solo 5 mesi ed è stata proprio Chiara a interrompere la relazione dei suoi tanti impegni, che iniziavano a stressarla. L’amore però tra loro non è mai finito,soprattutto Simone non si è mai arreso e quindi sono tornati insieme.Tra l’altro,ora,pensano già a progetti importanti per il futuro.

MA SPUNTA VALERIO IL TENTATORE ED ECCO AL MINIMO UNA SBANDATA

Qual è il problema allora? I due hanno deciso di partecipare a ‘Temptation Island’ e a sottoporsi alle tentazioni previste dall’intrigante programma. Ed ecco la sorpresa! Addirittura nella prima puntata Chiara- così sembra -si è invaghita di un bel fusto di Bari, Valerio Maggiolini. Colpo di fulmine o attrazione superficiale e passeggera? Si vedrà nei prossimi giorni, in tivù. Classe 1994,Valerio è originario di Bari, ha 25 anni, davvero un bel ragazzo. Fisico perfetto e sguardo seduttivo, è un fotomodello, laureato in scienze giuridiche. Lavora a Milano. Dal suo profilo Instagram si notano numerosi scatti di campagne pubblicitarie con brand anche famosi. Chiara ha instaurato subito un bel rapporto con Valerio. Galeotto è stato un balletto che Chiara ha fatto insieme al bel tentatore. Si è visto che ballava insieme a lui scambiandosi carinerie che faranno arrabbiare non poco il suo fidanzato, Simone Bonaccorsi.

SIMONE SI DICE INNAMORATISSIMO SU CHIARA CRESCE CURIOSITÀ IN TV

Fatto sta che nel video di presentazione Simone (Catania, 4 dicembre 1995) ha dichiarato di essere innamoratissimo della sua Chiara e di voler capire se anche lei prova lo stesso, visti i precedenti. Il curriculum di Chiara è interessante e succinto: comparsate a ‘La prova del cuoco’ e nella serie di Montalbano, poi un certo successo come una delle quattro vallette – “le professoresse”- a‘L’eredità’.