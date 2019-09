Terroni caput mundi / David e Cristina, storia rocambolesca

Acceso confronto a Uomini e Donne tra Scarantino e Incorvaia

ROTTURA CON CRISTINA INCORVAIA E DAVID LE GRIDA “MALEDETTA!”

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Ultimissime di gossip sui personaggi televisivi. David Scarantino ha offeso Cristina Incorvaia (Marsala, 12 febbraio 1981): «Maledetta!». E Maria De Filippi ha dovuto intervenire. Ospiti della registrazione del trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono resi protagonisti di una scena poco felice, che ha richiesto l’intervento di Maria. La coppia si è conosciuta all’interno del dating show di Canale 5 e ha partecipato all’ultima edizione di ‘Temptation Island’: David e Cristina sono riusciti a ricucire il loro rapporto durante un acceso confronto, ma dopo pochi giorni dal ricongiungimento si erano lasciati nuovamente. Da quel momento, una serie di attacchi reciproci e versioni dei fatti diametralmente opposte, fino alla partecipazione alla prima puntata della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’dove, ancora una volta, sono tornati ad attaccarsi.

SCARANTINO, CANE BASTONATO? CRISTINA SPINTONATA, AGGREDITA

Come riportato dal sito Isaechia, il confronto tra i due ex fidanzati è stato tutt’altro che pacifico. Cristina ha accusato David di fingersi un cane bastonato e ha rivelato di essere stata aggredita con insulti pesanti dopo il confronto a ‘Temptation Island’. La Incorvaia, inoltre, ha raccontato di essere stata spintonata e strattonata bruscamente dall’ex compagno durante il chiarimento in hotel e di aver deciso, per questo motivo, di dirgli definitivamente addio. La replica di David non si è fatta attendere,con una vera e propria violenza verbale: «maledetta», «zingara», «pezzente», i termini utilizzati dall’ex cavaliere del trono over nei confronti di colei che aveva scelto come donna della sua vita. Immediato, quindi, l’intervento di Maria De Filippi che, dopo aver ricordato a Scarantino di aver amato la donna che in quel momento stava offendendo, ha invitato tutti e due ad uscire dagli studi perché la situazione era degenerata.

SICILIANA DAL CORPO STATUARIO! E LUI PER LEI HA PERSO LA TESTA

Una cosa è certa, per i telespettatori: il fisico statuario della bellissima Cristina ha fatto perdere la testa a David Scarantino… Ed ecco chi è la bellissima Incorvaia, ex dama di ‘Uomini e Donne’ e concorrente di ‘Temptation Island’. Saranno i suoi lunghi capelli castani, il suo sguardo da cerbiatta o il suo fisico longilineo, ad aver catturato l’attenzione del pubblico di ‘Uomini e Donne’? La Incorvaia ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso. Nel 2018 è entrata a far parte del “trono over”, abbagliando tutti i cavalieri del parterre maschile. E questa non era la sua prima volta: Cristina era già stata a‘Uomini e Donne’ prima di far parte delle sei coppie di ‘Temptation Island’. Incorvaia è nata a Marsala, in provincia di Trapani, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Il suo particolare fascino le ha permesso di lavorare come modella e indossatrice, sul suo profilo Instagram si sono apprezzati numerosi shooting fotografici. Inoltre, è stata anche una ballerina e ha lavorato come impiegata amministrativa. Dopo aver trascorso la gioventù in Sicilia, dove si è diplomata in ragioneria, Cristina si è trasferita a Novara, dove risiede ancora oggi.Sulla sua vita sentimentale non c’è molto da dire: nel 2010 ha partecipato al trono classico di ‘Uomini e Donne’, per corteggiare Alessio Lo Passo. L’esperienza non è durata molto, ha capito in fretta che il tronista non era l’uomo della sua vita.

CRISTINA VORREBBE UNA FAMIGLIA. MA PER ORA LE È ANDATA MALE

Si sa che non è mai stata sposata e che non ha figli. Ma il suo sogno è proprio quello di crearsi una famiglia, ed è per questo motivo che nel 2018 ha deciso di riprovarci. Stavolta è approdata al ‘trono over’, inizialmente per conoscere Gianluca Scuotto. Le cose tra di loro, però, non sono andate bene…Al primo appuntamento, Cristina e Gianluca hanno trascorso una splendida serata e si sono scambiati un bacio passionale. L’affinità tra loro era così forte che i due avevano passato anche la notte insieme. Ma poi, in studio, Gianluca ha dovuto fare i conti con l’ira di Roberta Di Padua, che frequentava già da diverse settimane.E,dispiaciuto per aver ferito i sentimenti di Roberta, ha deciso di chiudere subito con Cristina. Anch’essa, d’altra parte, era rimasta delusa dal comportamento di Gianluca e non aveva intenzione di continuare. Dopo aver voltato pagina, Cristina ha avuto un incontro con Sebastiano Mignosa e si è concessa un ballo molto seducente con Sossio Aruta. Ha poi iniziato a frequentare il bel David Scarantino:i due hanno avuto una relazione complicata, con molti alti e bassi,ma alla fine sono usciti insieme. Nell’estate del 2019 la fascinosa coppia ha scelto di partecipare a ‘Temptation Island 2019’permettere alla prova la loro unione. La ragione principale era, come ha raccontato Cristina nel video di presentazione, quella di capire se David l’amasse davvero oppure no. Ha raccontato che litigavano spesso e per cose futili.David, dal canto suo, diceva di amarla, ma voleva essere davvero sicuro che Cristina fosse la donna giusta con la quale mettere su famiglia.

CON SCARANTINO DOPO I LITIGI LA STORIA È DAVVERO FINITA?…

David Scarantino, (Genova, 1977) è un imprenditore di successo e si occupa di commercio, ma è anche attivo nel settore immobiliare. Non è passata inosservata la sua fede sportiva:ha spesso esibito sui social un fisico scolpito, frutto di tanta palestra e di un’alimentazione sana (come racconta nei suoi post Instagram). Negli scatti che lo ritraggono è facile vederlo spesso al fianco dei suoi inseparabili cani. E adora il mare e la natura. Si sa che è stato sposato, ma non ha figli: il matrimonio è durato appena un anno. Resta una domanda, a cui il rituale e chiassoso gossip finora non ha saputo rispondere: la storia dei due litigiosi fidanzati è davvero finita?