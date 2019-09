Una malattia misteriosa sta uccidendo decine di cani in Norvegia

Non sono chiare le ragioni per cui, solo negli ultimi giorni, in Norvegia, sono morti nello stesso modo più di 40 cani dopo il presentarsi di vomito e diarrea. I primi casi si sono verificati nella capitale Oslo e in seguito sono stati segnalati altri casi in almeno altre 13 città. Il Veterinary Institute norvegese sta provando a sedare gli animi dei proprietari, ma con scarso successo. Al momento non è chiaro se il morbo che sta uccidendo i cani dipenda da un virus o da un batterio e, almeno per ora, l’unica cosa esclusa, è l’avvelenamento. In via prudenziale, le autorità sanitarie norvegesi hanno sconsigliato di lasciare liberi i cani e di tenerli sempre al guinzaglio, per evitare contatti con altri animali.

Alice Mattei, Business Insider Italia