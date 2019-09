Mediaset: sì assemblea a fusione e Mfe

P.S. Berlusconi, convinti Vivendi non eserciterà diritto recesso

L’assemblea di Mediaset ha approvato la fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe). I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. “Soddisfatto” si dice l’a.d Pier Silvio Berlusconi secondo il quale “Il mercato comunque ha votato più con noi”.

Secondo i primi calcoli, oltre a Fininvest ha votato a favore il 4,94% del capitale presente, mentre i contrari insieme a Vivendi sono stati il 3,72%. “Siamo convinti che Vivendi non abbia alcuna intenzione di recedere”, ha aggiunto. Nel caso in cui il socio francese eserciti il diritto di recesso “siamo tranquilli in quanto ci sono altri investitori pronti a entrare in campo”.

