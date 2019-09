Lega, Maroni: “Nessuno può insidiare leadership Salvini”

Dopo la crisi di Governo provocata da Matteo Salvini non succederà nulla alla Lega. Ne è convinto Roberto Maroni, ex governatore leghista della Lombardia. “Matteo Salvini è il segretario che ha portato la Lega oltre il 30%. Non c’è nessuno dentro la Lega che voglia o possa insidiare la sua leadership”, dice a margine del workshop Ambrosetti.

Salvini non ha fatto però la giusta mossa. “Io avrei fatto un’altra mossa cioè quella di rafforzarmi all’interno del Governo magari chiedendo al governo Conte il ministero delle Infrastrutture dopo la vittoria sulla Tav e magari anche il Mef. Penso ci fosse l’opportunità di continuare nell’esperienza di governo. Matteo Salvini ha fatto una scelta diversa, magari ha ragione lui, vedremo. Intanto è purtroppo nato il governo giallorosso”, aggiunge.

Adnkronos