Amazon ampli in Italia l’esperienza Fire Tv

All’Ifa dispositivi per streaming e telecomando vocale Alexa

Amazon amplia in Italia la sua esperienza Fire TV: arrivano i dispositivi Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick e il nuovo telecomando vocale Alexa. L’annuncio arriva nel corso dell’Ifa di Berlino, la fiera tecnologica che si svolge fino all’11 settembre.

La novità principale è la nuova Fire TV Stick, anche in versione 4K, che consente, attraverso il telecomando vocale Alexa, oppure connettendosi a un dispositivo Echo, di gestire la visione di contenuti attraverso la voce. Fire TV Stick 4K “rappresenta la chiavetta streaming più potente”, spiega l’azienda, “offre immagini brillanti con una profondità di colori e una nitidezza incredibili sulle TV compatibili, con risoluzione fino a 4K Ultra HD, supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+”. Fire TV Stick supporta lo streaming in 1080p (Full HD) e Dolby Audio. In pochi minuti, è possibile collegare Fire TV Stick a un televisore HD, connettersi al Wi-Fi e avviare lo streaming.

“Potete accedere rapidamente ai vostri film, programmi TV e app preferiti direttamente dalla schermata principale”, osserva Amazon. Il nuovo dispositivo Fire TV è ora disponibile in Italia con il telecomando vocale Alexa, che consente di accedere alle potenzialità di Alexa premendo semplicemente un pulsante. Si può chiedere musica, previsioni del tempo, notizie e informazioni, mentre con Alexa su Fire TV possono aprire app, riprodurre programmi, cercare un film specifico e fare altro ancora utilizzando solo la propria voce.

L’esperienza potenziata di Fire TV, infine, include una homepage arricchita con suggerimenti sui contenuti di Prime Video, Netflix e altro. “Oggi oltre 37 milioni di persone utilizzano i dispositivi Fire TV nel mondo, siamo felici di offrire ai clienti in Italia un’esperienza Fire TV potenziata” ha affermato Eric Saarnio, Amazon Devices Europa.

ANSA