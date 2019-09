Ecco le funzioni segrete che ci sono su Whatsapp

Ci sono tante funzioni segrete che non conosciamo sull’uso di WhatsApp, ma c’è un modo un pò rischioso per poter scoprire cosa nasconde l’app di messaggistica più usata al mondo

Ad oggi è l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. WhatsApp è presente in quasi tutti i nostri smarphone e, da tempo, ha sostituito l’uso del classico SMS.

Eppure secondo quanto è stato segnalato da Dagospia, in molti non sono a conoscenza delle vere funzionalità di WhatsApp. Lo ha spiegato il portale El androide libre che, in un breve articolo, spiega come attivare le funzioni segrete dell’App.

La prima si chiama VMOS ed è disponibile su Google Play. Quest’applicazione permette la virtualizzazione dell’Android, cioè la possibilità di usare un sistema operativo parallelo a quello già in dotazione sullo smartphone. In questo modo sarà possibile apportare modifiche di sistema ma senza rendere queste modifiche permanenti.

Fatto ciò, gli esperti affermano che è necessario scaricare anche WA Tweaker. I passi per utilizzare l’applicazione sono molto semplici. Aprire WMOS e procedere alla virtualizzazione del sistema, in cui si apriranno alcune cartelle di colore giallo. Si visualizzeranno diverse opzioni e si dovrà selezionare sia WhatsApp che WA Tweaker. Fatto ciò basta cliccare su Import, e nelle impostazioni di WMOS, sarà necessario impostare sia “Impostazioni di sistema” che “informazioni sul telefono” e premere poi su “Numeri di compilazione”. Saranno così attivate le opzioni per gestire i permessi necessari. Basterà poi infine registrare il numero del telefono sull’app clone di WhatsApp e aprite AW Twekear. In questo modo si potrò accedere a una serie di sticker animati e un accesso con impronta digitale. C’è però un rischio: c’è la possibilità che l’app originale venga bloccata e non poterla più usare con lo stesso numero di telefono.

Il Giornale