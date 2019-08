Apple: evento il prossimo 10 settembre, attesi nuovi iPhone

L’invito ritrae la celebre Mela in diversi colori

L’appuntamento è per il 10 settembre al teatro Steve Jobs a Cupertino. Apple invia gli inviti per l’evento annuale in cui solitamente presenta i nuovi iPhone. L’invito ritrae la mela di Apple in diversi colori e dice: “By innovation only”.

Come lo scorso anno Cupertino dovrebbe annunciare tre melafonini. L’iPhone 11 Pro da 5,8 pollici e l’iPhone 11 Pro Max da 6,5 ​​pollici probabilmente succederanno rispettivamente all’iPhone XS e XS Max. Secondo le indiscrezioni questi nuovi smartphone dovrebbero avere una terza fotocamera posteriore.

Mentre l’iPhone 11 da 6,1 pollici sostituirà l’attuale iPhone XR con due principali cambiamenti: un secondo obiettivo sul retro e nuovi colori verde e viola.

ANSA