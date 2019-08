Abercrombie soffre dazi, -11% in Borsa

Risultati trimestre sotto attese, taglia stima 2019

Abercrombie & Fitch, il popolare marchio di abbigliamento per teenager, ha chiuso il secondo trimestre sotto le attese degli analisti e rivisto al ribasso le stime per l’anno in corso. Le vendite sono calate a 841,1 milioni di dollari, sotto le attese degli analisti. Le perdite si sono attestate a 31,3 milioni di dollari. Per l’anno in corso Abercrombie prevede vendite piatte rispetto a un aumento del 2-4% inizialmente stimato. A pesare su Abercrombie e sulla revisione delle stime sono i dazi di Donald Trump, che la società stima avranno un impatto diretto. I risultati deludenti affondano Abercrombie & Fitch in Borsa, dove nelle contrattazioni after hours arriva a perdere il 10,93%.

ANSA