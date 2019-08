Trascurare l’ambiente? Può costare al Pianeta il 7% del Pil entro il 2100

Gli effetti economici interesseranno invece senza distinzioni Paesi ricchi e Paesi poveri, Paesi «freddi» e Paesi «caldi»: uno studio di pochi giorni fa dell’Università di Cambridge mostra che i fenomeni che incidono sull’ambiente hanno anche un riflesso di lungo periodo sull’attività economica, colpendo e compromettendo tra l’altro salute, capacità di lavoro e produttività, ecosistemi e mercati, oltre a infrastrutture fisiche. E riducendo anche il Pil procapite, l’indicatore più evidente del benessere individuale. Non si tratta solo di danni immediati. Se non si facesse niente per contrastare il degrado ambientale (nel caso «business as usual») gli Stati Uniti, prima economia del mondo, vedrebbero il loro Pil procapite scendere del 10,5% al 2100.

Un tracollo che si ridurrebbe al 2% se venissero rispettati gli impegni di Parigi 2015 (dai quali gli Usa si sono ritirati e che anche il Brasile di Bolsonaro ha rifiutato). Nella lunga lista dei 174 Stati presi in considerazione dai ricercatori si trova anche l’Italia. In uno scenario di incremento delle temperature globali di quattro gradi la ricchezza procapite degli italiani potrebbe scendere del 7% entro il 2100. Un orizzonte assai lontano? Al 2030 la perdita potrebbe essere di quasi l’1%, un passo indietro che in tempi di decimali come questi non sarebbe comunque indifferente. Bene fanno quindi Macron e i grandi del G7 ad occuparsi di Amazzonia e di ambiente, al di là dei coinvolgimenti di facciata e della serie di «star» più o meno note, improvvisamente folgorate sulla strada della sensibilità ambientale. Sapere che viene toccato il portafoglio di tutti può essere comunque lo stimolo all’azione concreta che finora, malgrado la giovane Greta, è mancato.

