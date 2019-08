Ti amo, mandami dei soldi: sgominata a L.A. la banda delle truffe ‘alla Mark Caltagirone’.

Ricordate la vicenda di Mark Caltagirone e di Pamela Prati? Lei attempata e sola circuita da un uomo che non ha mai né visto né conosciuto, ma che la contatta solo via mail e che, lusinga oggi e lusinga domani, la convince di amarla e che presto si sposeranno. Nel frattempo, in cambio di promesse di imperituro amore, arrivano anche le richieste di soldi. Molti, sempre di più: tanto ci amiamo no?

No, in realtà, perché i soldi esistono, ma lo spasimante no, e tanto meno il suo amore. Così come ci è cascata Pamela Prati, sembra ci siano cascate centinaia di donne in tutto il mondo. E solo pochi giorni fa l’FBI ha arrestato a Los Angeles 17 persone (anche se l’inchiesta ne riguarda in tutto 80) tutte provenienti dalla Nigeria e tutte accusate di aver ordito svariate truffe ai danni di circa 200 donne per un giro di affari complessivi di 6 milioni di dollari. Lo schema era sempre lo stesso, amore platonico in cambio di soldi.

Pamela Prati si consoli se può, non è stata l’unica a essere derubata del cuore. E di un sacco di altre cose.

Business Insider