Amazon reagisce alla pesante tassa francese bastonado i venditori terzi con costi più alti

Amazon sta per subire una nuova tassa in Francia, ma invece di assorbire il costo da sé, lo sta trasferendo ai venditori di terze parti con una mossa che potrebbe aumentare le tensioni con le aziende che fanno affari sulla sua piattaforma.

Il governo francese il mese scorso ha approvato i piani per colpire le aziende tecnologiche con vendite globali di oltre 750 milioni di euro, ovvero 831 milioni di dollari, di cui almeno 25 milioni di euro in Francia, con un prelievo fiscale del 3% sulle entrate francesi, oltre al tradizionale metodo di tassazione degli utili.

Amazon, Facebook e Google stanno tutte combattendo contro la tassa, presentando prove la scorsa settimana all’interno di un’indagine del rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer sulla nuova tassa francese.

Nella sua presentazione, Amazon ha affermato che i venditori di terze parti in Francia vedrebbero aumentare le commissioni del 3% a partire dal 1 ° ottobre per tenere conto della nuova imposta sui servizi digitali. Nei giorni scorsi la compagnia di Jeff Bezos ha rincarato la dose su questo piano.

“Poiché operiamo nel settore della vendita al dettaglio altamente competitivo e a basso margine e investiamo fortemente nella costruzione di strumenti e servizi per i partner e i clienti di vendita, non possiamo assorbire un’imposta aggiuntiva sul consumo basata sulle entrate anziché sui profitti”, ha detto un rappresentante dell’azienda a Forbes. “Questa tassa si rivolge direttamente ai servizi di mercato che offriamo alle imprese, quindi non abbiamo avuto altra scelta che scaricarla sui partner di vendita”.

Amazon si aspetta che la “palla” arrivi fino ai consumatori in Francia, poiché è probabile che le piccole imprese aumentino i prezzi per tenere conto di queste commissioni più elevate.

Il piano di Amazon di trasferire il costo della nuova tassa tecnologica francese alle imprese francesi potrebbe essere una tecnica di lobbying, ma rischia di aumentare le tensioni esistenti con venditori di terze parti.

La piattaforma di venditori terzi di Amazon è una delle aree più preziose delle sue attività, rappresentando $ 307 miliardi del valore aziendale di $ 1,1 trilioni della società e comprendendo il 58% di tutte le vendite di merci. Per fare un confronto, la sua piattaforma di vendite dirette vale $ 93 miliardi.

Ma sebbene questi venditori siano una parte cruciale del business di Amazon, Amazon è anche molto probabilmente una parte cruciale della loro attività, date le sue risorse nella distribuzione che consentono loro di vendere i loro prodotti a un pubblico più ampio. Ciò significa che Amazon ha il potere di aumentare le tasse senza doversi preoccupare troppo di un esodo di massa dalla piattaforma.

Amazon è finita sotto attento esame per quanto riguarda le sue pratiche commerciali sulla sua piattaforma di venditori terzi, in particolare per il suo essere sia una piattaforma per i commercianti che un venditore, poiché sono emersi articoli che indicavano che stava utilizzando i dati dei venditori terzi per creare le proprie versioni di prodotti best-seller.

Di conseguenza, i venditori di terze parti si stanno preparando a sporgere denuncia al Dipartimento di Giustizia e alla Federal Trade Commission sul fatto che Amazon stia entrando in competizione con loro.

“Penso che molti venditori avvertano con chi hanno a che fare e che Amazon non è loro amico”, ha dichiarato Paul Rafelson, avvocato di Francissen Rafelson Schick LLP, la cui attività si concentra nell’aiutare i venditori di Amazon, a Rachel Premack di Business Insider. “Amazon li userà quando necessario e se ne libererà quando vuole. Non c’è amore.”

Business Insider