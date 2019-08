Accordo Mediaset-Amazon Prime Video

Serie ‘Made in Italy’ in anteprima e in esclusiva su servizio streaming

E’ stato firmato un accordo tra Mediaset e Prime Video, il servizio di video streaming di Amazon, sulla serie tv “Made in Italy”. Lo annuncia Mediaset in una nota sottolineando che si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo e di un doppio esordio per entrambe le società: per la 1/a volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi e Prime Video investe in Italia sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano di alta qualità.

“Made in Italy”, racconta l’incredibile esplosione nella Milano degli Anni ’70 della moda italiana, grazie al talento di una generazione di straordinari stilisti. La serie presenta un cast d’eccezione, si distingue per la grande cura dei costumi e delle scenografie e andrà in onda in anteprima e in esclusiva online su Prime Video nel prossimo autunno e successivamente in prima tv assoluta su Canale5. Mediaset esprime soddisfazione per “un accordo che vede l’esordio nel ruolo inedito di content provider internazionale”.

“Si tratta – sottolinea Mediaset – di un’intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia. Un riconoscimento oggettivo della qualità produttiva e della modernità della nuova linea editoriale dei contenuti seriali Mediaset. Un apprezzamento significativo in termini economici e gratificante in termini artistici”.

ANSA