Uber: investe 75 milioni di dollari e crea 3.000 posti di lavoro in Texas

Uber investirà più di 75 milioni di dollari nello stato americano del Texas per creare almeno 3 mila nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato il Ceo di Uber Dara Khosrowshahi. Il Governatore del Texas, Greg Abbott ha spiegato che Uber aprirà un ufficio generale ed amministrativo con funzioni corporative multiple a Dallas. Il Texas ha concesso a Uber 24 milioni di dollari in incentivi per incoraggiare il progetto di creazione di posti di lavoro dell’azienda per sostenere la crescita economica dello stato.