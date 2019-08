Il 50% degli europei prenota le vacanze online

Italia sotto media Ue con 38%, dato più alto fra 25 e 34 anni

Un cittadino europeo su due prenota viaggi e alberghi per le proprie vacanze via Internet. È quanto rivela Eurostat (dati 2017). I più abituati a usare il web per organizzare le proprie trasferte sono gli abitanti del Lussemburgo (73%), seguiti da quelli di Finlandia (65%) e Germania (64%).

Sotto la media Ue gli italiani: solo il 38% dichiara di aver prenotato le vacanze su Internet, nono dato più basso nell’Unione. All’ultimo posto la Bulgaria (17%), seguita da Romania (18%) e Lettonia (22%).

A sorpresa, sono i turisti Ue fra i 16 e i 24 anni quelli meno abituati a usare il web per organizzare la villeggiatura (41%, 35% in Italia), mentre il dato più alto si registra fra i 25 e i 34 anni (55%, 45% in Italia).

