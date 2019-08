Amazon:Wsj, migliaia prodotti non sicuri

Duemila sono giocattoli o medicinali che non riportano i rischi

Migliaia di prodotti in vendita su Amazon sono vietati, non sono sicuri o sono etichettati in modo sbagliato. E’ quanto emerge da un’indagine del Wall Street Journal, che ha rinvenuto 4.152 prodotti critici, fra i quali 2.000 sono giocattoli o tipi di medicinali che non riportano i rischi alla salute per i bambini.

“La sicurezza è la priorità ad Amazon” afferma una portavoce del colosso delle vendite online, spiegando che la società usa degli strumenti automatici per esaminare costantemente centinaia di milioni di prodotti e bloccare quelli sospetti. “Quando dei timori sono sollevati ci muoviamo rapidamente per proteggere i clienti e lavoriamo direttamente con i venditori, i marchi e le agenzie governative”.

ANSA