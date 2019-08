Cercare un luogo con la nuova funzione Live View di Google Maps

Sarà possibile camminare seguendo le indicazioni sullo schermo, che saranno mostrate sovrapposte all’immagine in tempo reale dello scenario che l’utente ha davanti

Google ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la sua applicazione Maps, con il quale sarà possibile sovrapporre le indicazioni del navigatore a ciò che vede l’occhio della fotocamera. Già disponibile in fase di test per i telefoni Pixel, prodotti da Google, la nuova funzione Live View potrà essere utilizzata anche dai dispositivi Android e iOs.Grazie a Live View è possibile camminare seguendo le indicazioni sullo schermo, che saranno mostrate sovrapposte all’immagine in tempo reale dello scenario che l’utente ha davanti. Il sistema è stato pensato per consentire di ricevere indicazioni contestualizzate sul luogo nel quale ci si trova, eliminando così l’ultima barriera tra l’informazione che dà il dispositivo e il mondo circostante.“Niente è come esplorare una città a piedi: è un ottimo modo per scoprire luoghi e suoni di un posto nuovo. Ma può essere difficile sapere esattamente in quale direzione andare. Con una funzione beta chiamata Live View, puoi usare la realtà aumentata (AR) per vedere meglio da che parte andare quando ti muovi a piedi – si legge sul blog di Google – Le frecce e le indicazioni sono posizionate nel mondo reale per guidare il vostro cammino”.Tra le altre novità introdotte da Google, anche una funzione che tiene traccia di tutte le prenotazioni aeree e gli alberghi in un’unica finestra operativa, disponibile anche in modalità offline. In questo modo l’utente potrà accedere a un’area riassuntiva del proprio viaggio che contiene biglietti aerei e dettagli delle prenotazioni d’albergo.

Raffaele Angius, Agi