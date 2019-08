Terroni Caput Mundi / Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano

Belen e Stefano, Nunzia e Arcangelo non riescono più a stare lontani

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud)

FRIVOLE TELENOVELE DI AMORI ESTIVI. LA FINE TRA NUNZIA E ARCANGELO

Ecco le telenovele incentrate (con esagerata attenzione del gossip a favore dei protagonisti) sugli amori d’estate. Dopo un mese e mezzo di distacco, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sarebbero tornati insieme. La notizia, se proprio si vuole chiamarla cosí, ha trovato una chiassosa eco sui social. Ma qual è la verità sui due ex protagonisti di ‘Temptation Island’? Nunzia e Arcangelo sono stati visti alla stessa festa, come dimostrano alcune foto pubblicate su Instagram. Si è subito pensato ad un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, in pochi istanti il gossip si è diffuso sui social e sul web. Possibile che a un mese e mezzo da quando hanno deciso di mettere fine alla loro lunghissima storia d’amore (ben 13 anni insieme) abbiano deciso di riprovarci? Nunzia Sansone (26 anni, 11 gennaio 1993) è una giovane napoletana protagonista di Temptation Island 2019, insieme al compagno Arcangelo Bianco. Fidanzati da 13 anni, hanno deciso di mettere alla prova la loro storia in seguito a molti dubbi. Arcangelo, 28 anni, è un agente di commercio, anch’egli napoletano, con un tatuaggio sul lato destro del petto: “Dreamer”, ovvero sognatore. Non si conosce con esattezza l’anno in cui sia nato, il giovane ha deciso di rendere segreta questa informazione. Dai suoi post di Instagram, però, si sa che ha viaggiato molto nella sua vita, anche insieme alla compagna Nunzia: Parigi, Amsterdam, Messico, Egitto, Sharm el-Sheikh… E adora il moto-cross. Si aspettano conferme… La rottura in tivu è stata solo una finzione, dopo il lungo fidanzamento.

BELEN (INCINTA?) E STEFANO TENERO ARRIVEDERCI A IBIZA

L’altro “evento” gossipparo che fa discutere riguarda Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino (Torre Annunziata, 3 ottobre 1989). Una dedica d’amore tra Belen e Stefano. La famiglia, ricomposta da poco, è in vacanza a Ibiza e la showgirl argentina ha condiviso un pensiero per l’ex ballerino di “Amici”, obbligato a partire e a lasciarla al mare con il figlio Santiago. Belen ha postato la sorpresa che le aveva fatto Stefano, lasciandole una frase d’amore sullo specchio prima di partire. Poi ha condiviso uno scatto che la vede teneramente abbracciata al marito seguito da un cuore, con De Martino che ha prontamente risposto con un romantico “Mi manchi”. Intanto, secondo “Leggo”, continuano a impazzare le voci che vorrebbero Belen di nuovo incinta.

PAOLA CARUSO ACCUSA IL PAPÀ, FRANCESCO, DEL FIGLIO MICHELINO

Paola Caruso, infine, è una showgirl di origini calabresi (Catanzaro, 17 gennaio 1985), nota per aver ricoperto il ruolo “Bonas” nel quiz show “Avanti un altro” di Paolo Bonolis e per essere stata una delle concorrenti più divertenti de “L’isola dei famosi 11”. A colpi di esclusive, interviste, attacchi e accuse da ogni fronte, Paola ha fatto dichiarazioni molto pesanti nei confronti dell’ex compagno Francesco Caserta, accusato di non occuparsi del figlio avuto con lei. Ha affermato, ad esempio, che Caserta ha un altro figlio che, allo stesso modo, non ha voluto riconoscere e crescere. Ha aggiunto anche che è fortemente condizionato dalla famiglia per quanto concerne le sue scelte. Nonostante tutto questo, Paola ha comunque portato avanti la gravidanza e qualche tempo fa ha dato alla luce Michele (chiamato anche Michelino). Non si sa, però, se Francesco lo abbia visto o meno. Laureata in Giurisprudenza e appassionata di equitazione – sport che pratica fin da bambina – la bella calabrese è stata spesso accusata di essere troppo legata all’aspetto esteriore. Durante il reality condotto da Alessia Marcuzzi, ‘L’Isola dei famosi 11’, però, ha dimostrato di essere una persona sensibile e schietta; tanto da attirare su di sé le antipatie di altre concorrenti: da Mercedesz Henger a Gracia De Torres. Durante una puntata di Domenica Live, Paola Caruso ha confessato di aver scoperto, all’età di tredici anni, di essere stata adottata e di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici. Questo aspetto del suo passato ha molto condizionato la showgirl per quanto riguarda l’ambito affettivo e i rapporti con gli uomini. Paola Caruso è stata anche al centro di molti gossip riguardanti la vita amorosa. Ha avuto un flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano, con Daniele Interrante, ex di Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, con Andrea Casalino e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Lucas Peracchi. Durante la scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’, inoltre, ha rivelato di essere molto attratta dal concorrente amico di Raffaello Tonon, Luca Onestini anche se, dopo qualche tempo, la Caruso sembrerebbe aver cambiato idea. Nel 2018 Paola Caruso è di nuovo protagonista delle cronache rosa, grazie al fidanzamento con un giovane italiano, residente in Svizzera, Francesco Caserta. Dopo qualche mese di relazione la bella calabrese, in evidente stato di gravidanza, compare sulle pagine del settimanale “Chi” dichiarando di essere stata sedotta e abbandonata da Francesco. Dopo mesi di silenzio e di accuse da parte della Caruso, Francesco rompe il silenzio inviando una lettera a Barbara d’Urso nella quale dichiara di non essersi mai sottratto alle responsabilità di padre.